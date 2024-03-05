

تترقــب الجماهيــر السعوديــة والعربيــة الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد اليوم في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد 5 أيام فقط من مواجهتهما المثيرة التي شهدها ملعب المملكة أرينا في الدوري السعودي، والذي حسمه الهلال بالفوز 3-1.



وتعد مواجهة اليوم التي يحتضنها أيضا ملعب الآرينا في الرياض الخامسة بينهما على مستوى البطولات الآسيوية، وعلى الرغم من الأفضلية الفنية للهلال، فإن الاتحاد يملك أفضلية تاريخية بانتصارين مقابل انتصار وحيد للهلال، فيما حضر التعادل مرة واحدة بينهما وسجل الهلال والاتحاد المواجهة الآسيوية الأولى بينهما في بطولة أندية آسيا أبطال الدوري عام 2001، وجمعتهما مجموعة غرب آسيا وأقيمت مبارياتها في العاصمة الإيرانية طهران وتمكن الاتحاد يومها من الفوز على الهلال 2-0، لكن هذا الفوز لم يكن كافيا من أجل التأهل إلى نصف النهائي، اذ تصدر بيرسبوليس المجموعة بـ 5 نقاط بفارق الأهداف عن أرتيش بافلودار، فيما حل الاتحاد ثالثا بـ 4 نقاط مقابل نقطة وحيدة للهلال.