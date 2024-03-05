انعقد الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الرابعة تحت شعار «تبنّي وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية» بمشاركة كويتية.



وأكد مجموعة من المشاركين من الكويت يمثلون جهات مختلفة تعنى بالمسؤولية المجتمعية أهمية مضاعفة العمل على تحقيق هذه الشراكة المجتمعية التي من شأنها النهوض والرقي والتقدم في جميع المجالات.



وبدورها، قالت مدير تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الشيخة سهيلة فهد المالك في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها بالفعالية إنها سعيدة بحضورها هذا الكونغرس الدولي الذي يعنى بالمسؤولية المجتمعة وتكريمها بجائزة الامتثال الدولية لممارسات المسؤولية المجتمعة.



وأعربت عن شكرها لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها هذه الفعالية التي أقامتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وجميع القائمين عليها، لافتة إلى أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية ونشر هذه الثقافة على مستوى الدول.



وأكدت الحاجة إلى تبني مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية وأنها أصبحت ضرورة ملحة تسهم في ترابط وتماسك المجتمعات مما يؤثر بشكل إيجابي على نجاحها وتقدمها.



من جانبه، قال رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء في دولة الكويت مساعد مندني لـ (كونا) هذه الجمعية تأسست في 2005 وبدأت كلجنة من لجان جمعية الإصلاح من سنة 2000.



ولفت إلى أن هذا النشاط الخيري الذي يخدم السجناء أصحاب القضايا المالية المدنية وأيضا الجنائية هذه الأعمال قمنا فيها هي خدمة مباشرة للأسر في الكويت.



وأوضح أن هذا العمل يهدف إلى استرجاع حرية السجين ليعود مرة اخرى إلى المجتمع ليتحقق الترابط الأسري والمساهمة في تربية الأبناء.



وأكد أنه في هذا اليوم تقاس قوة المجتمعات بتماسكها الأسري، لافتا إلى أن الجمعية حققت العديد من الأهداف العظيمة جدا فمنذ بداية اشهارها تجاوزنا 30 حالة من ذكور وإناث من القضايا مما ساعد في تخفيف الضغط على وزارتي العدل والداخلية عبر هذه الجمعية التي تخدم الجانب المجتمعي والحكومي.



من جانبه، قال الديبلوماسي الكويتي الدولي نائب رئيس البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جنيف بدر المطيري لـ (كونا) إن مشاركته في هذا الكونغرس الدولي تتمثل في اختياره لرئاسة إحدى الجلسات النقاشية وتقديمه لورقة بحثية علمية تتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت كنموذج للدول العربية والعالم الإسلامي وكذلك الدول العربية.



وأضاف المطيري (وهو باحث دكتوراه وأكاديمي في القانون والاقتصاد السياسي) أنه شارك بهذه الورقة المختصرة الموجزة وهي رسالة الدكتوراه ليشارك الحضور فيها ويسلط الضوء على ما قامت به دولة الكويت من اجراءات مطولة ولا زالت تحتاج إلى الكثير في هذا الجانب في ‏تعزيز النزاهة والشفافية في المشاركة.



وأضاف ان هذه ليست المشاركة الأولى له فقد سبق ان ترأس الكونغرس الأول الذي أقيم في المملكة المغربية في الرباط في 2019 حيث تم تكريمه بشهادة الكفاءة العلمية وكذلك جرى تكريمه اليوم مع كوكبة من الزملاء والإخوان بكل تواضع بشهادة دولية للامتثال في المسؤولية المجتمعية بالمجتمعات.



من جهته، قال عضو جمعية المعلمين الكويتية عبدالله الكندري في تصريح مماثل إن المشاركة في هذه الفعالية تهدف لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحفيزها مشيرا إلى أهميتها وتأثيرها الايجابي على الافراد والمجتمعات.



وأعرب عن شكره للشبكة الاقليمية على تنظيم هذا الكونغرس في نسخته الرابعة مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا المجال.



كما ثمن دور واهتمام الشبكة الاقليمية لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتكريمها له ممثلا عن جمعية المعلمين الكويتية.



من جانبها، أعربت رئيس جمعية الرعاية الإسلامية الكويتية فداء الوقيان لـ(كونا) عن شكرها لمملكة البحرين لاستضافة هذه الفعالية.



وأشارت إلى أن الكونغرس الدولي للخدمة المجتمعية في دورته الرابعة الذي يهدف إلى الاستدامة في العمل الخيري والارتقاء به.



ومن ناحيتها، أعربت‏ أمين سر جمعية الرعاية الإسلامية أشواق العرادة لـ(كونا) عن شكرها للكونغرس الدولي على تكريمها عن الناحية العلمية، مشيرة إلى أنها تركز في ورقة العمل التي تناولتها خلال الجلسات النقاشية على الشراكة والمسؤولية المجتمعية في عيون العمل الخيري.



وأكدت أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها الكبير في تنمية واستدامة العمل الخيري، موضحة أن العمل في جمعية الرعاية الإسلامية قائم بالأساس على مبدأ المشاركة والتعاون.