عقدت جامعة الكويت ممثلة بكلية التربية مؤتمرها الأول عن «التحول الرقمي في التعليم بدولة الكويت ـ نظرة إلى المستقبل» تحت رعاية وحضور مدير الجامعة بالإنابة د.مشاري الحربي في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



وقال الحربي، في كلمته الافتتاحية، إن دور جامعة الكويت كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي لا يقتصر على تقديم المعرفة بل يمتد إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواكبة العالم المتغير بما فيها تبني تقنيات التعليم الرقمي ودورها في دفع عجلة التطور والابتكار في التعليم.



وأضاف أن التحول الرقمي في مجال التعليم يعتبر ضرورة ملحة تفرضها التطورات العالمية وتتطلبها الخطط الاستراتيجية في البلاد مؤكدا حرص جامعة الكويت على تبني هذا التحول ودمجه في العملية التعليمية بما يتوافق مع أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».



وأوضح أن نجاح التحول الرقمي في النظام التعليمي يرتكز على المعلمين والطلبة باعتبارهم المحرك الأساسي الذي يعزز آليات التكيف مع التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في البيئية التعليمية.



من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر د.قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية نادية الرياحي لـ «كونا» إن المؤتمر يأتي تأكيدا لجهود دولة الكويت في تبني نظام التعليم الرقمي وتطوير العملية التعليمية بالأساليب الحديثة بما يسهم في خلق طرق مبتكرة في التعليم.



وأضافت الرياحي أن المؤتمر يشهد مشاركة من داخل الكويت وخارجها ويتضمن ورش عمل وأوراقا علمية وحلقات نقاشية في مجال التحول الرقمي بمشاركة أكاديميين ومعلمين بالإضافة إلى طلاب وطالبات من وزارة التربية.



وذكرت أن المؤتمر يتضمن عرضين الأول يقدمه الأمين العام لجامعة الكويت د.فايز الظفيري بعنوان «نموذج التحول الرقمي: نحو نظام تعليمي ناجح ومستدام» والثاني تقدمها عميدة كلية التربية السابقة في جامعة قطر الدكتورة الشيخة حصة بن حمد آل ثاني بعنوان «سعيا نحو حياة طيبة: الحاجة إلى أنسنة التكنولوجيا».