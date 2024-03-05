تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. مشاري الحربي أقام قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤتمر«الاتجاهات الحالية في البحث اللغوي التطبيقي: وجهات نظر المتن والذكاء الاصطناعي»، يوم الاثنين الموافق ٤ مارس، في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، بمشاركة ضيوف من ١٤ دولة مختلفة.



وافتتح رئيس المؤتمر د. محمد العنزي المؤتمر بكلمة ذكر فيها أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر العالمي الأول بدولة الكويت والشرق الأوسط للدراسات اللغوية برعاية جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مبينا أنه أول مؤتمر من غير التخصصات العلمية يحظى برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



‎ولفت إلى أن المؤتمر يمتد على مدى يومين من 4 – 5 مارس 2024، وسيشارك فيه ضيوف من اليابان وألمانيا والسويد وبريطانيا وأمريكا، وجميعهم علماء وأعمدة في تخصصات المدونات اللغوية والذكاء الاصطناعي.



‎وأوضح العنزي أن هدف المؤتمر هو جمع علماء العالم من أجل إثراء قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الكويت ووضعه على خارطة العالمية الأكاديمية، مشيرا إلى أن الجامعة لديها كوكبة من العلماء الذين هم بحاجة إلى فرصة، وأن هذا المؤتمر يمثل خطوة موفقة للاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير سبل البحث العلمي، وإجراء أبحاث مشتركة مع العلماء والضيوف المشاركين.



وبدوره، أعرب رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالتكليف د. شملان القناعي عن فخره بمثل هذا المؤتمر الذي يضم 6 متحدثين عالميين ومشاركين من 14 دولة، مبينا أن المؤتمر يعتبر معاصرا من حيث المواضيع المطروحة والمشاركين، ويتطرق إلى علاقة اللغة بالتكنولوجيا، متطلعا إلى مشاركة الجميع وأن تعود التوصيات النهائية على الجميع بالفائدة.



هذا وقد انطلقت بعد ذلك جلسات المؤتمر التي تمتد على مدار يومين حول مواضيع معاصرة تلقى إقبالا من داخل وخارج الحرم الجامعي لاسيما الطلبة، حيث تجمع نخبة من الرياديين المتخصصين مما يتيح الفرصة لتبادل الأفكار.



وعلى هامش المؤتمر قام فريق العلاقات العامة في كلية الآداب بإقامة جولة ميدانية للضيوف في مدينة صباح السالم الجامعية شملت العديد من المرافق منها قاعة الدانة، والواحة، والمركز الثقافي والمسجد، ورافق الضيوف في الجولة رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالتكليف د. شملان القناعي، وأ.د. مشاعل الحملي مدير برنامجي الماجستير والدكتوراه في دراسات الترجمة ورئيس المؤتمر د. محمد العنزي، وأعرب الضيوف عن إعجابهم في المباني الحديثة والتنظيم والتطور.