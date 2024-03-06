أصدر اتحاد شركات الاستثمار العدد الـ16 من مجلته الاقتصادية (المستثمر)، والتي يصدرها بشكل ربع سنوي، حيث تضمن العدد قائمة كبيرة من الملفات والموضوعات الثرية التي تعكس الواقع الاقتصادي والاستثماري للبلاد، وتناول العدد بداية عهد جديد للكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد توليه الحكم خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



واستعرض العدد النظرة المالية والاقتصادية لأصحاب الرأي من الخبراء ومسؤولي شركات الاستثمار المحلية، فيما تناول حزمة متنوعة من الملفات ذات الصلة بالكويت ومنطقة الخليج العربي، وحرصت المجلة على عرض التطورات والتحديات والمعالجات الاقتصادية المناسبة لكل قضية على حدة، إلى جانب الآفاق الإيجابية للقطاعات المختلفة.



واشتمل العدد أيضا في نطاق الموضوعات الرئيسية على أبواب مختلفة، منها تطور أداء بورصة الكويت، وتأثير إنتاج النفط والعوامل الجيوسياسية على الاقتصاد، بالإضافة إلى توقعات لمختلف القطاعات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية العالمية الحديثة.



وتناول العدد ملفا يتعلق بالاندماجات بين شركات الاستثمار، حيث استعرضت المجلة نموذجا لذلك من خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار» عبدالله التركيت الذي سلط الضوء على ملف الإندماج بين الشركة و«كاب كورب للاستثمار». والخطوات التي مرت بها العملية وصولا إلى تحقيق الهدف في نطاق كيان مالي واحد متين يواكب تنافسية الأسواق.



ولم يخل العدد كذلك من التوقعات المتعلقة بالعملات المشفرة وسبل تبنيها في الدول المختلفة، مسلطة الضوء على الفرص والمخاطر المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فيما شملت المناقشة أيضا تأثير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.



وبالإضافة إلى ذلك، تطرقت المجلة إلى الجوانب المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية في الكويت ودول الخليج الأخرى، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، في الوقت الذي تخلل النقاشات أيضا تحليل للتوجهات الاستثمارية في المنطقة وكيفية تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية.