أنقذ فتى سوري تائه يصارع الموت على ارتفاع 1200 متر في جبال النمسا بالقرب من الحدود مع سلوفينيا مع ظهور طرق هجرة جديدة في ظل تشديد الرقابة في الاتحاد الأوروبي. وقالت خدمة الإنقاذ في بيان أمس «كان متنزه يبلغ 61 عاما يسير عندما سمع نداء استغاثة قادما من الغابة وعثر على فتى سوري مصاب عاجز عن مواصلة رحلته» يوم الأحد الماضي.



ويبلغ الفتى 14 عاما وكان يعاني من «انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وبالكاد واعيا».



ونظرا لأن الأرض مغطاة جزئيا بالثلوج وشديدة الانحدار ورطبة والغابة كثيفة، لم تتمكن المروحية من الهبوط إلا على بعد حوالي كيلومتر واحد. وتم نقل الشاب إلى المستشفى.



يذكر أنه تم تقديم أكثر من مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي، معظمها من سوريين وأفغان في عام 2023، وهو رقم قياسي منذ سبع سنوات، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.



وتتصدر ألمانيا قائمة الطلبات، لكن على حدودها الجنوبية، شددت النمسا الضوابط، ما أدى إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء بنسبة 48% بين عامي 2022 و2023، أي أقل من 59 ألفا، خلافا لبقية طلبات اللجوء في أوروبا. وتم تقديم ضعف هذه الطلبات في سلوفينيا.



وبالتالي، تم سلوك طرق جديدة تدريجيا لتجنب الحواجز، عبر ممرات جبلية قليلة الارتياد في شمال البلاد من أجل الوصول إلى النمسا، بحسب الشرطة السلوفينية.



وفي هذا الشتاء، تم إنقاذ عائلة من المهاجرين في هذه المنطقة الواقعة في منطقة كارينثيا بعد أن ضلت طريقها في الجبال، بحسب ما نقلت صحيفة كرون عن الشرطة.