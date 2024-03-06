

قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية إنه على الرغم من قرار مجموعة «أوپيك+» تمديد تخفيضاتها الطوعية للإنتاج حتى نهاية يونيو، فإنها ما زالت تتوقع انخفاض أسعار النفط بحلول نهاية العام الحالي.



وأضافت المؤسسة، في تقرير حديث، «ما زلنا نتوقع أن ترفع «أوپيك+» الإنتاج في النصف الثاني من العام، وسيقوم منتجون آخرون بسد الفجوة التي تخلفها «أوپيك+» في الوقت الحالي».



وقالت المؤسسة إنها أبقت على توقعها بانخفاض سعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2024 من 83 دولارا في الوقت الحالي، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».



وكانت الدول الأعضاء في «أوپيك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا، أعلنت قرارها بتمديد تخفيضاتها الطوعية للإنتاج حتى نهاية يونيو.



علاوة على ذلك، أعلنت روسيا عن خفض إضافي قدره 471 ألف برميل يوميا للإنتاج والصادرات في الربع الثاني من العام الحالي.



وقالت «كابيتال» إنها ما زالت تتوقع أن يخفف أعضاء التحالف تخفيضاتهم الطوعية لإنتاج النفط في وقت لاحق من العام الحالي، إذ إنه من المرجح أن يزدهر الطلب في الاقتصادات المتقدمة مع بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.



وأضافت «علاوة على ذلك، تتوقع «أوپيك» نفسها زيادة كبيرة في الطلب على النفط هذا العام بواقع 2.2 مليون برميل يوميا. ونتوقع الآن أن يقوم التحالف بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج اعتبارا من نهاية التمديد الحالي الذي يستمر حتى يونيو بدلا من نهاية مارس كما توقعنا في السابق».



ومع ذلك، يقول التقرير إنه من المرجح أن يتم إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج بشكل تدريجي، إذ يتوخى تحالف «أوپيك+» الحذر في السنوات الأخيرة خوفا من وجود فائض في المعروض.



وأضاف «بناء على ذلك، نتوقع أن تخفف «أوپيك+» التخفيضات الطوعية بوتيرة بطيئة بحلول مارس 2025 باستثناء الخفض الطوعي للسعودية البالغ 0.5 مليون برميل يوميا».