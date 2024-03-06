وصلت الطائرة الـ 45 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان محملة بنحو 10 أطنان من المواد الإغاثية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.



وقال سفيرنا لدى الأردن حمد المري في تصريح لـ (كونا) عقب وصول الطائرة «إن تلك المساعدات الإغاثية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لدعم الأشقاء في قطاع غزة الذي يشهد اعتداءات وانتهاكات جسيمة من الاحتلال الإسرائيلي».



وأكد ان «الكويت قيادة وحكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق على الدوام والقضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب الرسمي والشعبي وفي جميع المحافل والأصعدة».



وأضاف المري ان هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الكويتي وتحمل شعار (الكويت إلى جانبكم) ستتواصل عبر الأردن من خلال جسر جوي بالإضافة إلى مساعدات تتم بطرق أخرى.



وحول نوعية المساعدات قال المري إنها مساعدات «عاجلة» ومواد إيواء تلبي مطالب واحتياجات الأشقاء في غزة، لافتا إلى أن الطائرة هي ضمن سلسلة طائرات الجسر الجوي لدعم الأشقاء في قطاع غزة التي انطلقت منذ الأيام الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون لـ (كونا) قبيل الإقلاع استمرار مساعدات الجمعية والجسر الجوي الكويتي لدعم الأهل في غزة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



ولفت العون إلى الدور الكبير الذي تؤديه الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة في وجه عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال إن المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم الكامل من الكويت للشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا جراء استمرار العدوان الصهيوني المدمر.



وأوضح أن الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الأردني، معربا عن أمله أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.



وعبر عن الشكر لوزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين وحرصهما على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني وتسهيلهما لعمليات نقل المساعدات.



وأوضح أن قوات سلاح الجو الأردني قامت قبل أسبوع بعملية إنزال جوي إلى قطاع غزة لأجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، معبرا عن بالغ الشكر للأشقاء في الأردن على التعاون والتنسيق لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.