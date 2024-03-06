عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان عن حاجة الوزارة إلى معلمين ومعلمات من غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل 2025/2024 من حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم.



وأوضحت الحمدان في إعلانها الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه أن تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية:



أبناء الكويتيــــات، المقيمين بصورة غير قانونية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.



ويشترط الالتــزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد، وذلك على النحو التالي:



1- ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد.



2- ألا يزيد عمر المتقدم/ة عن 45 عاما.



3- (3) سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتان لذوي المؤهلات التربوية.



4- يتم استقبال شهادة الخبرة في مجال التدريس الحكومية والخاصـــة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية.



5- يستثنى من شـرط الخبرة الفئات التالية:



أبناء الكويتيات والمقيمون بصورة غير قانونية.



حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي.



حملة شهادة الماجستير، والحاصلون على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي.



خريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



جميع الكليــــــات الحكومية الأخرى في الكويت.