

رأى لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو أن فريقه أرسنال، الذي يقاتل بشراسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أصبح أكثر نضجا من الموسم الماضي الذي خسر فيه سباق اللقب خلال الأمتار الأخيرة لصالح مان سيتي.



وتصدر رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الدوري الممتاز معظم فترات الموسم الماضي، لكنهم تعثروا في الأمتار الأخيرة، مهدرين فرصة الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004 أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.



ويقدم «المدفعجية» أداء رائعا منذ بداية العام الجديد، حيث فاز بجميع مبارياته السبع في الدوري، مسجلا في هذه السلسلة 31 هدفا فيما اهتزت شباكه 3 مرات فقط.



وحقق رجال أرتيتا فوزا ساحقا على أرض شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة في ختام المرحلة الـ 27 من «البريمييرليغ»، ليصبح رصيده 61 نقطة في المركز الثالث، ويبقي على فارق النقطة الذي يفصله عن «السيتي» الثاني ونقطتين عن ليفربول المتصدر، وذلك قبل 11 مرحلة على نهاية الموسم. وقال جورجينيو بعد المباراة التي جعلت أرسنال أول فريق منذ انطلاق الدوري الممتاز عام 1992 يفوز بـ 5 أهداف أو أكثر خارج الديار في 3 مباريات متتالية والثاني فقط على مستوى دوري النخبة بعد بيرنلي في سبتمبر 1961، إن كل شيء كان رائعا في «أداء الفريق والذهنية اللازمة للبدء بقوة ومواصلة الزخم».



وتابع: «كان من الجيد حقا أن نرى فريقا يهاجم ويريد الاستمرار». وردا على سؤال حول ما هو المختلف في الفريق هذا العام مقارنة بالفريق الذي أخفق في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي، قال الدولي الإيطالي: «أعتقد أنه النضج. نحن أكثر نضجا في كيفية تنافسنا وكيفية إدارة المباريات. أعتقد أن هذا هو الأمر». وشدد جورجينيو بالقول «نحن سعداء لأننا نقوم بكل هذه الأشياء الجيدة، لكننا بحاجة إلى الاستمرار.. يجب ألا نكون سعداء فقط بما نقوم به. بالطبع، نحن سعداء لكننا نريد أن نبقى سعداء. لذلك، كي نكون هكذا، نحتاج فحسب إلى مواصلة الضغط والعمل الجاد».



وسجل أهداف أرسنال في شباك شيفيلد يونايتد كل من النرويجي مارتن أوديغارد (5)، جايدن بوغل بالخطأ في مرمى فريقه (13)، البرازيلي غابريال مارتينيلي (15)، الألماني كاي هافيرتس (25)، ديكلان رايس (39) وبن وايت (58). وبات أرسنال يمتلك أفضل خط هجوم في الدوري بـ 68 هدفا متفوقا على ليفربول (64) ومان سيتي (62).