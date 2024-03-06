

الدوحة - فريد عبدالباقي



أثارت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، الكثير من الجدل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الغرافة والسد في ختام مباريات الجولة الـ 16 من الدوري القطري والتي ستقام في 8:00 مساء اليوم، عندما أعلنت عن تسجيل هدف السد الرابع في مرمى أم صلال في المباراة التي انتهت بفوز السد بنتيجة 6-0 ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري القطري، باسم مدافع أم صلال نعيم العيدوني كهدف عكسي. وقالت المؤسسة في بيان لها إن القرار جاء بناء على تقرير إدارة التحكيم في الاتحاد القطري وبعد مراجعة فيديو الهدف الرابع للسد في مرمى أم صلال، حيث تبين أن آخر من لمس الكرة هو مدافع فريق أم صلال وليس أكرم عفيف.



هذا، وإلى جانب مباراة الغرافة والسد اليوم، يحل العربي ضيفا على نادي قطر بملعب سحيم بن حمد في 6:00 مساء، بنفس التوقيت يصطدم الريان بفريق الوكرة على ستاد أحمد بن علي المونديالي.