

يعقوب العوضي



خسر الكويت المواجهة النهائية لبطولة الأندية الخليجية لكرة اليد بنتيجة 33-32 من الريان القطري في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الدحيل القطري مساء أمس. وبذلك، يفقد اللقب ويحل وصيفا بعد مباراة ماراثونية استمرت بالتعادل حتى الشوطين الإضافيين، إذ انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل (الأول 17-17، والثاني 28-28، والإضافي الأول 31-31).



جاء اللقاء متوازنا بين الطرفين ومتكافئا، فلم ينفرد أحدهما بالتقدم لمدة طويلة وتبادلا السيطرة طوال مجريات المباراة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 17-17، واستمر السجال بين الفريقين في الشوط الثاني حتى تقدم الريان في الدقائق الأخيرة بنتيجة 28-27، ومن تصدي رائع لعلي صفر حولها بطريقة رائعة لصالح الموسوي الذي أدرك فيها التعادل في الثواني العشرين الأخيرة، لينتقل الفريقان إلى شوطين إضافيين حسمهما الريان لمصلحته.



وتألق صالح الموسوي في تسجيل الرميات الجزائية واستغلال أنصاف الفرص، كما كان لعبدالله الخميس دور كبير أيضا، فيما برزت نجومية علي صفر كعادته في التصدي للكرات الخطرة وتحويلها لـ «فاست بريك».



ولم يقل تألقا عنهم فرانكيس كارول وأنخيل هيرناندز وفينسيوس تكسيرا.



ولكن الثواني العشر الأخيرة من عمر المباراة خذلت «العميد»، حيث نجح الريان في تسجيل رمية جزائية وهدف آخر من كرة أرسلها فرانكيس كارول على مرمى الريان ليحولها الريان إلى هجمة معاكسة لصالحه سجل منها هدف الفوز.