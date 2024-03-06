

هادي العنزي



وصل مساء أمس وفد منتخبنا الوطني لـ «ثلاثيات» كرة السلة للشابات بعدما ظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة العربية لثلاثيات السلة للشباب والفتيات (تحت 18 سنة) التي اختتمت أول من أمس في العاصمة العمانية (مسقط)، وقد سبق الإنجاز العربي فوز «شابات الأزرق» باللقب الخليجي نهاية الأسبوع الماضي.



وجاء فوز «أزرق الشابات» بالبرونزية عقب الفوز على المنتخب الجزائري 13-5، فيما ذهبت الميدالية الذهبية لشابات منتخب مصر بالفوز على نظيراتهن في المنتخب العراقي 17-7 في المباراة النهائية.



وفي سياق متصل، حصل منتخبنا الوطني للشباب على المركز الرابع في ذات البطولة عقب خسارته من نظيره السعودي 11-15، فيما ذهب المركز الأول للمنتخب المصري الذي تفوق على نظيره الجزائري 21-7 في المباراة النهائية.



وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله شلبي بالجهود العمانية المميزة التي أدت إلى نجاح كبير للبطولة، وقال: «شارك 14 منتخبا في المنافسات، بواقع 7 منتخبات للشباب، و7 أخرى للشابات، وأقيمت خلال يومي البطولة 46 مباراة، بواقع 28 مباراة في اليوم الأول، و18 مباراة في اليوم الثاني».



وأكد شلبي أن مشاركة هذا العدد الكبير من المنتخبات يعد نجاحا كبيرا، كما أنه يحقق أحد أهداف الاتحاد العربي، والمتمثلة في تعزيز التفاعل والاحتكاك بين المنتخبات العربية.