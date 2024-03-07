بشرى شعبان



برعاية مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري وبحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ضحى الخميس، نظمت لجنة ذوي الإعاقة برئاسة فواز أحمد الحمد «ماراثون الاحتياجات الخاصة» في سوق شرق بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.



وبهذه المناسبة، قالت ضحى الخميس إن هذه الرعاية تأتي إيمانا من الهيئة ومسؤوليتها الاجتماعية نحو دعم ودمج أبنائنا من ذوي الإعاقة بهذه الفعاليات الرياضية الخاصة مع الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة والتي تسهم في بناء جسم رياضي متوازن.



وشاركت في البطولة أكثر من مدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة الهيئة وبعض جمعيات النفع العام ونادي الطموح الرياضي ومؤسسة «Ican».



بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة لماراثون الاحتياجات الخاصة الأول فواز الحمد ندعم هذه الأنشطة المفيدة والخفيفة لذوي الإعاقة وإقامتها تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة الداون والذي يصادف في 21 مارس لتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة لبناء ثقافة صحية مفيدة لهم وقضاء أوقات الفراغ بالأمور المفيدة والتي تعود عليهم بالنفع.