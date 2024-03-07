عبدالعزيز الفضلي



اعلنت وكيلة التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي عن مشاركة 1200 طالب من مختلف المراحل التعليمية في اليوم الرياضي الذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د محمد الصباح يوم السبت 9 الجاري، مشيرة إلى ان المشاركة ستكون من جميع المناطق التعليمية.



وقالت العنزي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان هناك 250 طالبا من الكشافة سيشاركون ايضا في اليوم الرياضي الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع التوجيه الفني العام للتربية البدنية، موضحة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يولي اهتماما كبيرا بهذا الجانب.



واضافت: اننا نهدف من خلال هذه المشاركة في اليوم الرياضي الذي يقام على جسر الشيخ جابر إلى تعزيز مسيرة النمو ودعما للرياضة لخلق حياة صحية ومجتمع حيوي نابض بالحياة وكذلك تنمية الثقافة الرياضية لدى ابنائنا الطلبة متمنية التوفيق والنجاح لكل من يشارك في هذا التجمع الرياضي المهم.