آلاء خليفة



نظمت الجامعة الأمريكية الدولية AIU المعرض الوظيفي بمشاركة 34 شركة في الكويت أبدت استعدادها لتوظيف طلبة الجامعة سواء الطلبة المقيدين حاليا بنظام «البارت تايم» أو الخريجين في حال تخرجهم للعمل بمختلف المجالات الوظيفية ومنها القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية والخاصة ومكاتب الشحن والطيران.



وقال رئيس الجامعة د.مايكل بيشكو في تصريح على هامش المعرض: نحن أمام فرصة رائعة لأن يجتمع أمامنا الطلاب كي يطلعوا على مختلف الشركات ويتعرفوا على سوق العمل ما بعد الدراسة، وأن طلبتنا كانوا ينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الفرصة للتعرف على أصحاب الشركات والعمل وأن يتم توظيفهم أو توفير فرص تدريبية مناسبة لهم.



وأبدى بيشكو عظيم امتنانه إلى كل الشركات وممثليها ممن حضروا المعرض الوظيفي في الجامعة الأمريكية، معربا عن شكره الجزيل لمشاركتهم وحرصهم على التواجد في مثل هذا الحدث الرائع.



بدوره، قال مدير إدارة الشؤون العامة والإدارية بالجامعة الأمريكية الدولية بدر الناصر، في تصريح لـ «الأنباء» إن الجامعة تنظم للمرة الثانية المعرض الوظيفي حرصا من الجامعة على توفير فرص تدريبية ووظيفية لطلابها، لاسيما اللذين على وشك التخرج، لافتا إلى أن هناك 34 جهة مشاركة في المعرض من مختلف قطاعات العمل للالتقاء بطلابنا حتى يتعرف الطلبة على متطلبات واحتياجات سوق العمل للتوظيف.



وكشف الناصر عن انه بمبادرة من الجامعة وبالتعاون مع البنك الوطني تم توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها توفير دوام جزئي لطلاب وطالبات الجامعة، حيث سيتم تدريب 50 طالبا في الفصل الدراسي الواحد من خلال الدوام الجزئي لتمكين الطلبة وصقلهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل.



من جانبها، أكدت المشرفة على تنظيم المعرض في الجامعة الأمريكية الدولية ندى ولويل أن المعرض سيقام ليوم واحد من الساعة الواحدة حتى الخامسة، مشيرة إلى أن الشركات الـ 34 ستعرض الفرص الوظيفية المتاحة للطلبة وبعض البرامج التدريبية العملية.