هادي العنزي



يتلمس لاعبنا الصغير فيصل علي المطوع أولى خطواته الدولية مع منتخبنا الوطني للتنس خلال مشاركته الحالية في البطولة الخليجية للبراعم (تحت 12) بالعاصمة البحرينية المنامة، والتي تمتد منافساتها حتى 9 الجاري.



فيصل الذي بدأ ممارسة التنس وهو في الخامسة من عمره، وبحاسة الأب السادسة، لمس والده علي المطوع أمرا لافتا في ابنه وهو يمارس رياضته المفضلة، وتعزز ذلك الشعور يوما بعد آخر بكلمات من مدربين متخصصين في رياضة التنس، فأخذ على عاتقه تطوير إمكانات ابنه الصغير، فأشركه في برامج تدريبية منتظمة بأكاديميات رياضة عالمية في إسبانيا وسويسرا، وما إن عاد إلى وطنه، حتى أخذ بيده إلى نادي خيطان الذي يعد أحد أكثر الأندية اهتماما برياضة «الكرة الصفراء».



لم يتأخر الواعد فيصل (مواليد نوفمبر 2013) في الكشف عن موهبته المتفتحة في التنس، وبعد مشاركات قليلة أخذ موقعه بين أفضل اللاعبين في الكويت، ليحتل الترتيب الثاني، ويتم اختياره لتمثيل منتخبنا في أولى مشاركاته الدولية.



لاعب التنس السابق علي المطوع، وضع لابنه خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى فيصل إلى مستويات متقدمة، وباشر في تنفيذها منذ أكثر من عام، وتلك الخطة تعتمد المشاركات الدولية، والمعسكرات التدريبية المكثفة في أهم وأكبر أكاديميات التنس العالمية، وكان المركز الرابع للبراعم في بطولة مايوركا الإسبانية 2023 دفعة كبيرة لـ «بوفيصل» لكي يواصل رعاية الموهبة التي تتجلى يوما بعد آخر، وجل ما تحتاج إليه مزيد من الدعم المؤسسي من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحاد الكويتي للتنس، والاهتمام من قبل الأجهزة الفنية يضمن تطور مستواه يوما بعد آخر، والرعاية الأسرية توفر له سبل الراحة والاستقرار، لكي يواصل «فيصل» مشواره في رياضة مكلفة ماديا، ومرهقة ذهنيا وجسديا، ويبزغ نجم أساطيرها عادة في الـ 18 عاما فقط.