بالتزامن مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والقطاع المصرفي، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت بالتعاون مع البنك التجاري ندوة توعوية بعنوان «لنكن على دراية» في قاعة الاستقبال التابعة لكلية العلوم الحياتية، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات د.بدر العنزي، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.شريفة الكندري، والقائم بأعمال رئيس قسم علوم الغذاء والتغذية د.أحمد الدغباسي، والمدير الإداري في كلية العلوم الحياتية الأستاذ صالح المسلم.



وتهدف حملة «لنكن على دراية» إلى حماية العملاء من عمليات الاحتيال والسبل غير المشروعة التي تستخدم للاستيلاء على أموالهم أو غسل الأموال أو الاستثمارات غير المشروعة.



وألقى الندوة كل من ممثل اتحاد المصارف ومساعد مدير إدارة العمليات قسم الاحتيال ومراقبة المخاطر في البنك التجاري صادق الموسوي، وبدر الدريس من إدارة التواصل المؤسسي في البنك التجاري.



وأكد المحاضرون على أن دور البنوك في حماية العملاء من الاحتيال هو من أهم أولوياتها، مشيرين إلى سجلها الناجح في الحفاظ على أمن حسابات عملائها، وأن الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة توفر قدرا كبيرا من السرعة والسهولة في تنفيذ المعاملات اليومية لراحة العميل، لكن هذه المزايا تحمل أيضا مخاطر أمنية.



وأوضح المحاضرون كيفية تجنب الاحتيال وطرق المحافظة على المعلومات البنكية من الأساليب الجديدة كالسرقة أواختراق المعلومات الشخصية وإساءة استخدامها مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو مواقع الويب الوهمية التي يمكن أن تستخدم لسرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، واستغلال الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الخداع والتلاعب كاستعمال صوت العميل أو صورته بهدف الاحتيال.