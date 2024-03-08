أسقط المدعون العامون في نيويورك التهم الموجهة ضد 3 أشخاص بسرقة مخطوطات أغنية «هوتيل كاليفورنيا» Hotel California الشهيرة لفرقة إيغلز، في قرار أنهى المحاكمة التي كانت جارية.



ويشكل قرار المدعين العامين نهاية مفاجئة وغير متوقعة لهذه القضية المعقدة التي تعود وقائعها إلى أواخر السبعينيات، وشهدت مثولا أمام المحكمة لدون هينلي، أحد مؤسسي فرقة الروك الأميركية والمغني وعازف الدرامز فيها، الذي قال إنه تعرض لـ «ابتزاز».



وفي افتتاح الجلسة أمس الأول، قال آرون جينيندز، أحد المدعين العامين في مانهاتن: «إن ثقة الادعاء في قوة هذه القضية ليست كافية».



وأضاف ان «القرارات التي اتخذها الشهود خلال المحاكمة بالاحتجاج ثم التنازل عن الحق في سرية المراسلات مع محاميهم، أدت إلى تأخر في تقديم نحو 6000 صفحة من المستندات» لم يتمكن فريق الدفاع من استخدامها.



وانتقد القاضي كيرتس فاربر الذي ترأس المحاكمة موقف دون هينلي.



وقال إن «مراجعة لهذه المخطوطات أظهرت وأكدت أن هينلي ومدير أعمال الفرقة إيرفينغ أزوف استخدما حقهما (في السرية) لحماية نفسيهما من استجواب شامل وكامل».



وبحسب القاضي، استخدم الشهود والمحامي «هذا الحق لإخفاء معلومات اعتقدوا أنها تضر بموقفهم في سرقة المخطوطات». وقال القاضي إنه «تم التلاعب على ما يبدو» بالمدعين العامين.