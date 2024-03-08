أسامة أبو السعود



تحت رعاية وبحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع منصة الفن المعاصر، وبحضور العديد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء البعثات الديبلوماسية وأبناء الجالية المصرية والجاليات الأخرى بدولة الكويت، أقيم معرض الفن التشكيلي تحت عنوان «اليوم العالمي لحقوق المرأة بعيون فنانات وفنانين مصريين» بقاعة كاب، والذي شارك فيه 35 فنانا وفنانة من الجالية المصرية بلوحات فنية وقطع من النحت تمثل دور المرأة في المجتمع. وأشاد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت بتلك المناسبة، مشيرا إلى أن المعرض يبرز دور المرأة في المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة التي تحمل على عاتقها الكثير لتربية جيل واع ومثقف ليخدم المجتمع بما يتطلبه من احتياجات.



وأكد السفير المصري أن مشاركة الفنانين تأتي ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها السفارة على مدار العام، حيث قدم الفنانون أعمالهم من خلال عرض 55 لوحة فنية اختلفت في أشكالها ومدارسها الفنية وأيضا المساحات والألوان، والتي ارتبطت بكيان واحد ومحور محدد كان تسليط الضوء عليه أمرا مهما، وهو أن المرأة مرآة المجتمع، والتي تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه.



وتابع قائلا «نلاحظ المعالجات الفنية المختلفة لكل فنان، فمنهم من استخدم الفكر التعبيري وإحساسه بالمرأة فكان التنوع واضحا في طرح الفكرة بأسلوب معبر يحمل صفة الابتكار وغير ذلك قدمت مجموعة من الأعمال النحتية المجسمة واستخدم فيها الفنانات والفنانون طرقا مستحدثة في التشكيل التعبيري والفني وأيضا في تنوع الخامات المستخدمة في صب تلك المنحوتات مثل البرونز والسبائك والرخام بتنوع واضح في الخامة والأسلوب لترك الانطباع الصادق عن الدور المحوري المهم الذي تلعبه المرأة في المجتمع».