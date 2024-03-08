آلاء خليفة



قال مراقب ورئيس لجنة المؤتمرات والملتقيات في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة عبدالله الشايجي إن الاتحاد نظم ملتقى القرين في مدينة فينكس بولاية أريزونا ضمن الحملة الوطنية تحت شعار «منهو مثل الكويت» بمناسبة الأعياد الوطنية، لافتا إلى انه ملتقى خارج الوطن يحيي مسيرة عطرة خلدها التاريخ بالصمود والكفاح.



وأشار الشايجي إلى أن الملتقى تضمن عدة ندوات منها الندوة السياسية وندوة الغزو العراقي الغاشم التي تم من خلالها استذكار تضحيات أبطال المقاومة، لافتا إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية للطلبة منهـــــــا MAGIC SHOW، والأمسية الشعرية وفقرة NUKS LAND.



وأوضح أن الهدف من تنظيم الملتقى جمع الطلبة في جو من الألفة والمحبة على حب الكويت وان الملتقى كان متنوعا وشمل العديد من الفقرات التي نالت إعجاب الجميع، حيث شمل جوانب عديدة ثقافية ووطنية وسياسية ودينية وترفيهية، مؤكدا أن تنظيم هذا الملتقى بالشكل المميز دليل على أن الاتحاد الحالي قادر على الإنجاز والتطوير مهما كانت الصعاب متوجها بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الملتقى ولجميع الطلبة الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في ملتقى القرين.



ورفع باسم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.