ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2024، أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت ندوة «قيادة بدون هاتف» قدمها كل من رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي العميد نواف الحيان، ونائب رئيس اللجنة العميد الحقوقي محمد الصبحان، وعضو اللجنة الثقافية رائد مهندس علي بو ربيع بحضور كل من القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا والأبحاث أ.د. بدر شفاقة العنزي، وعدد من القياديين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.



بداية استهل العميد الحقوقي محمد الصبحان الندوة بعد الترحيب بالحضور، بعرض فلاشات توعوية، موضحا الفرق بين قائد المركبة ومالكها من التزامات قانونية تجاه المخالفات المحررة.



ومن جهته، شرح عضو اللجنة الثقافية رائد مهندس علي بو ربيع المنظومة المرورية، والفرق بين كاميرات البث المباشر وكاميرات الضبط المروري وكاميرات الدورية.