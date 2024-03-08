

يسعى أرسنال لمواصلة عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف برينتفورد غدا السبت ضمن المرحلة الـ 28 من المسابقة. ويأمل «المدفعجية» انتزاع صدارة ترتيب «البريمييرليغ» مؤقتا في حال فوزه على برينتفورد، حيث يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ونقطة عن مان سيتي الوصيف. وفاز الفريق الأرسنالي بمبارياته السبعة الأخيرة وسجل خلالها 31 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.



ويلتقي مان يونايتد وإيفرتون في أبرز لقاءات الغد، ويحتل «الشياطين الحمر» المركز السادس برصيد 44 نقطة، فيما يأتي «التوفيز» في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد خصم 6 نقاط منه.



ويلعب غدا ولفرهامبتون مع فولام، وكريستال بالاس مع لوتون تاون، وبورنموث مع شيفيلد يونايتد.



إسبانيا



يطمح برشلونة للارتقاء إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، حين يستضيف ريال مايوركا الخامس عشر اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين، في امتحانه الأخير قبل استضافة نابولي الإيطالي الثلاثاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويأمل فريق المدرب تشافي هيرنانديز، الذي يملك 58 نقطة بالمركز الثالث، في تقليص الفارق مع ريال المتصدر إلى 5 نقاط مؤقتا في مسعاه إلى الدفاع عن لقبه، وجاره الكاتالوني جيرونا الثاني (59 نقطة) مستضيف أوساسونا غدا السبت.



وسيحاول برشلونة تخطي إصابة لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ بالتواء في كاحله الأيمن، وتعرض زميله بيدري لتمزق في العضلة الخلفية، وغيابهما لأسابيع عدة.



وانضم اللاعبان إلى قائمة المصابين التي تضم ماركوس ألونسو وغافي وفيران توريس وأليخاندرو بالدي. وتراجعت حظوظ جيرونا بالتتويج باللقب ولو أنه لا يزال ضمن دائرة المنافسة، وذلك عقب خسارته ثلاثا من مبارياته الأربع الأخيرة، بيد أن مدربه ميتشل يركز على مواصلة حجز مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل حين يستضيف أوساسونا.



ولم يسبق لأي فريق محلي أن خسر مركزا مؤهلا إلى دوري الأبطال عقب احتلال الصدارة أو الوصافة بعد 27 مرحلة منذ ديبورتيفو ألافيس في موسم 1999-2000، ولذلك فإن احتمال تأهل الفريق الكاتالوني إلى المسابقة الأوروبية الأعرق للمرة الأولى يبدو كبيرا ولو أنه لم يحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.



ويرغب أوساسونا العاشر (36 نقطة) بمواصلة نتائجه الإيجابية بعد ثلاثة انتصارات وتعادل، والارتقاء إلى المركز الثامن مؤقتا.



ويلعب غدا كذلك فالنسيا مع خيتافي، وقادش مع أتلتيكو مدريد، وغرناطة مع ريال سوسييداد.