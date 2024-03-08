منظومة الإعلام السعودية تسهم في دعم وتمكين أي وسيلة إعلامية هادفة تقدم محتوى إيجابياً

ضرورة مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع إيجابياتها بعيداً عن التحديات

أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري على دور الإعلام السعودي والكويتي في بيان قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدم السماح لكل من يحاول تعكير تلك العلاقة المتأصلة.



وقال الوزير سلمان الدوسري في لقاء نظمته جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمشاركة عدد من القيادات الاعلامية الكويتية وتم عقده في مكتبة الكويت الوطنية، إن العلاقات السياسية السعودية ـ الكويتية في أفضل مستوياتها على مرّ التاريخ، مبينا أن ذلك ينعكس كذلك على البلدين في مجال التأهيل الإعلامي فيما بينهما.



وعبر عن سعادته بزيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى الكويت والالتقاء بقيادات الإعلام والاستماع لهم، مؤكدا أن هذه اللقاءات تعطي صورة واضحة لما يمكن أن يتم من تعاون إعلامي يوازي العلاقات السياسية بين البلدين.



ولفت إلى دور الإعلام الرصين في منع أي محاولة لتعكير العلاقات، معربا عن التقدير «للدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي وننظر له نظرة احترام وتقدير عال».‎



‏‎ وقال إن «القطاع الإعلامي في المملكة العربية السعودية من القطاعات الجاذبة ودور الوزارة دعم خلق وظائف متجددة في قطاع الاعلام» مشيرا إلى دور وزارة الإعلام السعودية في دعم وتمكين وسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص في المملكة وأكد أن القطاع الخاص «مساند رئيسي في التنمية».



وذكر أن منظومة الإعلام السعودية تسهم في دعم وتمكين أي وسيلة إعلامية هادفة تقدم محتوى إيجابيا لتكون ضمن الإعلام الوطني الشامل.



ولفت إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة مواكبة تلك الوسائل والمنصات المتنوعة والتعامل مع إيجابياتها والفرص التي تقدمها بعيدا عن التحديات «التي تواجهنا منها، وأن نتكيف مع المستجدات والتطورات التكنولوجية والتقنية حتى يسمعنا العالم».



‏ وأشار الوزير الدوسري إلى تجارب عدة ومحاولات لدمج الإعلام التقليدي كالصحف والمقالات مع وسائل التواصل «حيث أصبح المنشور يصل إلى أكبر عدد من القراء وخصوصا للجيل الجديد».



وأكد أن أكبر ممكن وداعم للإعلام بشكل خاص ولكل المجالات بشكل عام في المملكة هم الشباب والشابات «الذين يقدمون أفكارا متنوعة» مبينا أن نسبة صناعة المحتوى الإعلامي ارتفعت بشكل كبير بفضل أفكارهم المتطورة.



وشدد وزير الإعلام السعودي على التعاون الإعلامي ما بين الكويت والسعودية، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) لتبادل الأخبار والخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي.



وأشار إلى لقائه بسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبوزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ضمن زيارته الحالية للكويت.



وتضمن اللقاء المفتوح مع وزير الإعلام السعودي الذي أداره رئيس جمعية الصحـافـييـن الكـويتية عدنان الراشد مداخلات عديدة وأسئلة مهمة تخص مختلف جوانب الإعلام قدمها إعلاميون ومهتمون بالشأن الاعلامي.