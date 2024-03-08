

تمكن مصورون من الكويت والبحرين من توثيق رصد ثلاثة طيور من عقاب أبيض الذيل في محمية الجهراء وهو من الطيور الجارحة قليلة المشاهدة في بيئة الكويت ومنطقة الخليج العربي.



وقال أستاذ الصحة البيئية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مهدي غلوم إن المصورين من الكويت والبحرين وبجهود المصور زكريا عمران تمكنوا في شهر فبراير الماضي من رصد عقاب أبيض الذيل من الطيور الجارحة القليلة المشاهدة في بيئة الكويت وشبه الجزيرة العربية وتعتبر مشاهدة ثلاثة من هذه الطيور الجارحة حالة نادرة جدا.



وأضاف غلوم أن رصد العقبان تم على ساحل محمية الجهراء «حيث شاهدنا ثلاثة طيور جارحة حجمها وشكلها مختلف عن باقي الطيور الجارحة بالمحمية وبعد مراقبتها وتصويرها تم معرفة نوعها».



وأوضح أن العقاب أبيض الذيل يعتبر أكبر طائر جارح في قارة أوروبا ويتراوح طوله مابين 78 و94 سم وطول جناحيه ما بين 178 و245 سم والإناث أثقل قليلا من الذكور ويتراوح وزنها ما بين 4 و6.9 كجم أما الذكور فما بين 3.1 و5.4 كجم.



وذكر أن العقبان الثلاثة التي تم رصدها بالمحمية تعتبر طيورا يافعة لأن لونها بني داكن مع ريش بيضاء فوضوية في جسمه وذيله أبيض وأطرافه داكنة.



وبين غلوم أن لون ريش الطيور البالغة هو بني شاحب في كل الجسم باستثناء ذيله الأبيض اللون يكون شكله مستدقا الذي جاء اسمه منه ورأسه فيه لون أبيض شاحب متجانس مع بقية لون الجسم ريش الطيران لونها داكن ومنقاره كبير ومعقوف ولونه أصفر.



وأشار إلى أن العقاب أبيض الذيل يوجد في العادة قرب مصادر المياه فهو يأكل الأسماك بشكل أساسي لكنه يأكل أحيانا الطيور مثل البط والثدييات الصغيرة مثل الأرانب أو القواع ويلجأ أحيانا إلى سرقة الصيد من الحيوانات والطيور الأخرى وحتى من أبناء جنسه كما أنه سيأكل الجثث إذا توافرت.