أشادت ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لدى الكويت غادة الطاهر بالدور الحيوي والفاعل الذي تلعبه المرأة الكويتية في تقدم المجتمع، مشيرة إلى مساهماتها الكبيرة والمميزة بمختلف القطاعات.



وقالت الطاهر في تصريح لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام إنه «وبينما نحتفل بيوم المرأة العالمي يشرفني أن أسلط الضوء على المساهمات العميقة للمرأة في الكويت وفي جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن الاحتفال اليوم ليس بإنجازاتهن فحسب بل يعد اعترافا بالتحديات الهائلة التي يواجهها العديد من النساء يوميا في مختلف المجالات.



وأضافت: ندرك أن الفوارق بين الجنسين لاتزال قائمة، وأن هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لضمان تكافؤ الفرص للمرأة في جميع جوانب الحياة وأنه لاتزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز تمكين المرأة في القيادة اجتماعيا واقتصاديا وإزالة الحواجز التي تعوق إمكاناتها الكاملة.



وأشارت إلى موضوع هذا العام وهو «كسر التحيز» الذي تردد صداه بقوة بينما نتعامل مع الصور النمطية والأحكام المسبقة المتأصلة بعمق، مؤكدة انه من الضروري تنفيذ القوانين والتشريعات ذات الصلة وتعزيز بيئة تقدر التنوع والشمول لتمهيد الطريق لمجتمع أكثر عدلا وإنصافا.



وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل «بالتعاون مع شركائنا في الكويت» الدعوة إلى السياسات التي تعزز رفاهية المرأة وقدرتها على الصمود.



وذكرت أن تمكين المرأة ليس مجرد ضرورة أخلاقية فحسب بل هو «استثمار إستراتيجي في التنمية المستدامة لمجتمعاتنا»، لافتة إلى مضامين رؤية كويت 2035 الركيزة السادسة المتعلقة برأس المال البشري.



وتابعت: ونحن نحتفل بيوم المرأة من الضروري أن نعرب عن تضامننا الصادق مع النساء الصامدات في فلسطين اللاتي يواجهن تحديات فريدة وسط ظروف جيوسياسية معقدة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم المرأة الفلسطينية في سعيها للحصول على الحقوق والكرامة والتمكين، مضيفة أنه «إدراكا للقوة الاستثنائية التي أظهرتها المرأة الفلسطينية، فإننا نقف متحدين في الدعوة إلى دمجها وأمنها وتحقيق تطلعاتها إلى مستقبل عادل ومزدهر».