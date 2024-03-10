أسامة دياب



أشاد سفير أوكرانيا لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا بمسيرة الكويت وديبلوماسيتها المؤثرة ومواقفها المشرفة في تعزيز التضامن العربي والإقليمي لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مدللا ذلك بدعم الكويت لبلاده وتقديم المساعدات الإنسانية لها.



وقال بالانوتسا في تصريحات للصحافيين على هامش مأدبة الفطور التي أقامها لممثلي وسائل الإعلام: ممتنون للكويت على دعم الأوكرانيين في ظل الظروف الإنسانية القاسية نتيجة العدوان الروسي المستمر وعلى الرغم من التحديات الحالية، إلا أننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولتينا التي تمت إقامتها منذ 31 عاما في شتى المجالات، خصوصا المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 118.77 مليون دولار في 2023.



وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة وبناء شراكات قوية بين المصدرين الأوكرانيين والشركات في الكويت والشرق الأوسط، لافتا إلى المعرض التجاري الافتراضي الذي أقيم مؤخرا الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أوكرانيا والكويت وفتح الباب أمام المزيد من التبادل التجاري، فضلا عن تطوير التعاون الدولي والنمو الاقتصادي.



وعلى صعيد آخر، شدد على ضرورة بناء تحالف مؤيد لأوكرانيا ومبادرات السلام لتأمين وسائل النصر، مشيرا إلى «صيغة السلام» التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تكتسب دعم العالم تدريجيا، مؤكدا أنها الخطة الوحيدة الواقعية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وضمان الأمن والعدالة للمجتمع الدولي بأكمله، لافتا إلى أن قدرة بلاده على الصمود تتعزز بفضل المساعدات الدولية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة.



«ديبلوماسية زمن الحرب»



أطلقت وزارة الخارجية الأوكرانية موقعا إلكترونيا بعنوان «ديبلوماسية زمن الحرب» يوثق الديبلوماسية الأوكرانية في زمن الحرب خلال العدوان واسع النطاق ويقدم مراجعة شاملة لعمل الديبلوماسيين على مدار العامين الماضيين لتعزيز أوكرانيا وتشجيع الدعم الدولي لمحاربينا وفتح آفاق جديدة لدولتنا وشركاتنا ومواطنينا في العالم.