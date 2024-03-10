

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي اسماء الفائزين:



عبدالله محمد قبازرد، فاضل عواد الفضلي، نوره السيد الكبسي، عاليه بنت صالح سحيمي، تيناز بومي باتل، عمر عصمت قطينه، ممدوح ارشيد العنزي، شاديه انور اندرون، بيبي محمود الصفار، عبداللطيف عبدالعزيز الملحم، عبدالله جميل القطان، أمير عبدالحميد الصايغ، سامباث برانافامورثي، حسين أحمد محمد، علي ثامر عرفج، محمد جمعة جمعة، عنود عبدالله زبيل، ايمن نديم اقبال، سافيو اليكساندير الفاريس، منيره بندر السلمان.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية بإيداع 200 دينار كحد أدنى.