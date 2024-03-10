

أعلنت شركة ريم العقارية عن تنظيم مزاد عقاري في الأول من مايو المقبل لبيع عدد 5 عقارات تجارية واستثمارية لصالح أحد عملائها المميزين، بسعر ابتدائي لإجمالي العقارات المطروحة يبدأ من 15.455 مليون دينار.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير، ان شركة ريم العقارية التي كانت وما زالت من بين الشركات المتميزة في مجال إدارة العقارات وتنظيم المزادات العقارية، تستعد حاليا لتنظيم مزاد عقاري سيتضمن طرح مجموعة من العقارات المتنوعة التي تمتاز بمواقعها وعوائدها اللافتة.



وأضاف الصغير، ان الوقت الحالي مناسب جدا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مميزة في السوق، لاسيما في ظل ندرة الفرص الاستثمارية، ناهيك عن أن العقارات المطروحة في المزاد تعتبر فرصة مميزة للمستثمرين من حيث مكوناتها ومواصفاتها ومواقعها المميزة.



وتابع: ان شركة ريم التي تدير عددا كبيرا من العقارات لصالح عدد من العملاء في السوق المحلي، لديها الخبرة الكبيرة في مجال إدارة الأملاك وتنظيم المزادات العقارية، حيث نظمت خلال السنوات الطويلة الماضية مزادات متنوعة لصالح عملائها، وحققت خلالها نتائج مبهرة لاقت استحسان أصحاب المحافظ والأملاك العقارية كافة.



وعلى صعيد المزاد الجديد الذي تستعد الشركة لتنظيمه، أفاد الصغير بأن «ريم العقارية» حددت الأول من مايو المقبل موعدا لتنظيم المزاد العقاري الذي سيتضمن طرح عدد من العقارات المتنوعة، مؤكدا أن من بين العقارات المطروحة في المزاد مجمعا تجاريا ضخما في منطقة الشرق على مساحة 660 مترا مربعا، يبلغ دخله الافتراضي السنوي 453.600 ألف دينار، فيما سيبدأ المزاد عليه من 6.666 ملايين دينار.



أما ثاني العقارات فهو عقار استثماري يقع في السالمية على مساحة 1121 مترا مربعا ويبلغ دخله الافتراضي السنوي 137.7 ألف دينار، حيث سيطرح بسعر ابتدائي 2.052 مليون دينار.



أما ثالث العقارات فسيكون عقارا استثماريا في الفنطاس على مساحة 2203 أمتار مربعة يبلغ دخله الافتراضي السنوي 219.1 ألف دينار، وسيطرح بسعر ابتدائي 2.923 مليون دينار.



أما العقار الرابع فهو عقار استثماري يقع في السالمية على مساحة 774 مترا مربعا ويبلغ دخله الافتراضي السنوي 122.5 ألف دينار، فيما يطرح بسعر ابتدائي 1.671 مليون دينار.



وأما العقار الخامس والأخير فهو عقار استثماري يقع في السالمية على مساحة 950 مترا مربعا ويبلغ دخله الافتراضي السنوي 155.880 ألف دينار، وسيطرح بسعر يبدأ من 2.142 مليون دينار.



ودعا الصغير الراغبين في المشاركة في المزاد العقاري إلى ضرورة مراجعة الإدارة الرئيسية لشركة ريم العقارية في منطقة الشرق، وذلك للتوقيع على عقد دخول المزاد، علما أن آخر يوم لتسجيل الدخول بالمزاد هو 1 مايو 2024.