عاطف رمضان



أعلنت وزارة الاشغال العامة عن 21 مناقصة ضمن استكمال خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2023-2024 التي تفوق قيمتها75 الف دينار منها 15 مناقصة تخص الوزارة و6 مناقصات خاصة للهيئة العامة للطرق والنقل البري.



اما عن المناقصات التي تخص الوزارة وعددها 15 مناقصة فعبارة عن 12 مناقصة للصيانة الجزرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت الست «كل محافظة مناقصتان»، 3 مناقصات احداهما لأعمال تنفيذ حراج السيارات بمنطقة امغرة، والثانية لأعمال صيانة وترميم وأعمال انشائية لمباني وزارة الاشغال والمناقصة الثالثة لصيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير.



وفيما يخص الـ 6 مناقصات التي تخص مشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري فهي عبارة عن مناقصة للصيانة العامة لطريق السالمي ومناقصة عامة لطريق الدائري السادس والسابع ومناقصة لصيانة طريق الصبية ومناقصة لصيانة طريق الملك فهد وطريق الفحيحيل ومناقصة لصيانة طريق الجهراء وطريق العبدلي ومناقصة لصيانة طريق الدائري الأول وتقاطعات الدائري الثالث والرابع والخامس وطريق الملك فيصل.