

أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إلى أن إجمالي عدد المباني في الكويت حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية بلغ نحو 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 215 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2022، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.4% خلال 12 شهرا.



وأفاد التقرير بأن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية ديسمبر 2023 نحو 783.8 ألف وحدة مقابل 770.8 ألف وحدة في نهاية ديسمبر 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.7%، وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2014 وحتى ديسمبر 2023 نحو 2%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على المنوال نفسه.



وأشار التقرير إلى أن غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 67.2% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، وتلك المخصصة للعمل فقط.



وانخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.6% وعددها نحو 18.7 ألف مبنى من إجمالي 218 ألف مبنى مقارنة بنحو 19.4 ألف مبنى خال من إجمالي 215 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2022، أي ما نسبته 9%.



وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.5% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7% ثم الدكاكين بنسبة 20.1%، وبلغ معدل النمو المركب (2014 - 2023) للدكاكين والشقق والمنازل نحو 3.5%، 1.8% و1.5% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 0.9%، وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نهاية عام 2023 إلى نحو 20.8% مقارنة بنحو 22.4% في نهاية عام 2022. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2014 - 2023: