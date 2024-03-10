

يستضيف ليفربول نظيره مان سيتي حامل اللقب في مواجهة حاسمة في الأمتار الأخيرة من السباق المحموم بينهما، وذلك في قمة مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



يواجه الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي ليلة أخيرة من الأرق قبل صراعه الشخصي مع مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب في عامه الأخير في «انفيلد رود» بعد قرار رحيله نهاية الموسم الحالي.



وعلى الرغم من فوز فريق غوارديولا بخمسة من آخر ستة ألقاب في الدوري، إلا أن كلوب شكل دائما التهديد الأبرز لمنافسه، حيث نجح في اختراق هيمنة سيتي بفوزه باللقب عام 2020.



وتميل الكفة لصالح غوارديولا في الدوري الممتاز حيث التقى الثنائي 15 مرة منذ عام 2016، ففاز الإسباني خمس مرات مقابل 4 انتصارات لكلوب، وتعادلا 6 مرات.



وبرغم ذلك، يعد الفوز في عقر دار ليفربول من الإنجازات القليلة التي لا تزال بعيدة المنال عن غوارديولا كمدرب لسيتي. فالفوز اليتيم فريق الـ «سيتيزينس» خارج ملعبهم على ليفربول منذ عام 2003، تحقق خلف أبواب موصدة قبل 3 سنوات.



ويواجه أستون فيلا ضيفه توتنهام في لقاء حيوي لمعركة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



كما يستضيف برايتون نظيره توتنهام، ويلتقي وست هام مع بيرنلي.



وفي افتتاح المرحلة، أمس، استعاد مان يونايتد اتزانه سريعا وفاز على ضيفه إيفرتون 2-0.



وحسم «اليونايتد» الفوز في الشوط الأول عبر ضربتي جزاء سجلهما البرتغالي برونو فيرنانديز (12) وماركوس راشفورد (36).



وحصد مان يونايتد 3 نقاط غالية رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، فيما تواصلت معاناة إيفرتون بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.