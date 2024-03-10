مريم بندق

اختتم ديوان الخدمة المدنية ممثلا بقطاع التطوير الإداري وتحديدا مركز تنمية الموارد البشرية الذي يشرف عليه الوكيل المساعد محمد الأحمد برنامجا تدريبيا بعنوان " فن التحدث أمام وسائل الإعلام "، بمشاركة 21 قياديا من العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، استمر خلال الفترة من 4 حتى 6 الجاري وحاضر فيه د. خالد القحص.

وأكد الديوان في تعميم أن الهدف من برنامج الدورة تعزيز وتنمية قدرات القياديين الخطابية وكيفية إيصال الرسائل الفاعلة والتحدث أمام الجمهور وكيفية إدارة المقابلات الصحافية والتلفزيونية والإذاعية وقيادتها في الاتجاه الأفضل وإصدار التصريحات لأجهزة الإعلام المختلفة.



وقال وكيل وزارة الدفاع الشيخ مشعل مبارك الصباح: استفدنا كثيرا من برنامج الدورة التي تؤهل القيادي للتعامل مع وسائل الإعلام في إيصال رسالة مهمة ومؤثرة للمشاهد، وتم التركيز على التجارب العملية والتعامل مع وسائل الإعلام بشكل عملي أكثر منه نظريا.



من جانبه، وصف مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالى د. محمد جاسم العلي دورة البرنامج، بأنها من الدورات المهمة جدا لكل قيادي من قيادات وزارات الدولة المختلفة كون أي قيادي لابد أن يكون لديه معلومات ثرية في مجال العمل الذي يعمل فيه، وكذلك لابد أن يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة لعرض ما لديه من معلومات .



وقالت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة المالية د. خلود المطوع : دورة تنمية قدرات القياديين متميزة جدا، ونأمل المشاركة في العديد من البرامج والدورات القادمة .



بدوره اكد الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية محمد الأحمد، أن هدف الدورة تنمية مهارات القياديين في التعامل مع وسائل الإعلام سواء كانت التلفزيونية أو الإذاعية أو الصحافية بأفضل الطرق والأساليب والمهارات اللي بإذن الله راح تساعدهم في مجال عملهم في أي ظرف يكون موجودا في جهة عملهم .