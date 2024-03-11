

اختتمت جامعة الكويت معرض القبول العاشر الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل تحت شعار «هنا يبدأ مستقبلك» خلال الفترة من 5 إلى 9 الجاري في مجمع الأفنيوز، بهدف تعريف الطلبة المتوقع تخرجهم من الصف الثاني عشر بشروط القبول للعام الجامعي 2024/2025 والإجابة عن جميع استفساراتهم.



وبهذه المناسبة، ذكر القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عزيز أن هذا المعرض عني بالطلبة المتوقع تخرجهم من الصف الثاني عشر لمعرفة كل الشروط الخاصة بمختلف كليات جامعة الكويت، مؤكدا أن عملية الإرشاد والتوجيه والإفادة المعرفية والمعلوماتية بما يخص جامعة الكويت مستمرة سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الحضور شخصيا إلى مقر عمادة القبول والتسجيل أو مكاتب التوجيه والإرشاد في كليات جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية.



وتقدم د.فاضل بالشكر لمدير جامعة الكويت بالإنابة والأمين العام بالإنابة وجميع القائمين على إنجاح هذه الحملة وعلى رأسهم القائم بأعمال مدير إدارة القبول سمر العوضي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم وأن تكون هذه الحملة قد عادت عليهم بالنفع والتوجيه والإرشاد بما يسهم في اختيار مسارهم السليم والصحيح.



هذا، وتؤكد جامعة الكويت استمرارها في تنظيم حملات القبول والتسجيل في المستقبل نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته الحملة من الزوار، بتواجد إدارة القبول وإدارة العلاقات العامة والإعلام، للإجابة عن جميع الاستفسارات بشكل مباشر وتقديم المعلومات المطلوبة.