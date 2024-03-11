أعلنت وزارة الدفاع أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الوزير الشيخ فهد اليوسف بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل.



من جانب آخر، وبتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من قضاء الشهر الفضيل بين ذويهم.



‏من جانب آخر وبناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ‏أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام 1445.