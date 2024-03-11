دارين العلي



افتتحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس مكتبي السرة والعارضية لخدمة العملاء تحت رعاية وزير الكهرباء والماء م. سالم الحجرف وبحضور وكيلة الوزارة م مها العسعوسي ووكيل قطاع خدمة العملاء م. فلاح المطيري. وشكرت وكيلة الوزارة م. مها العسعوسي قطاع خدمة العملاء على جهودهم في افتتاح المكاتب في المناطق للتسهيل على المواطنين، لافتة إلى انه المكتب الثاني الذي يتم افتتاحه خلال شهر منذ تولي وزير الكهرباء والماء م. سالم الحجرف منصبه. وقالت ان مكتب العارضية المجدد يتميز باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تتم تغذيته بنسبة 60% من حاجته للطاقة عبر الطاقة الشمسية المنتجة من مشروع الالواح التي تم تركيبها على سطح المبنى.



ولفتت إلى ان هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في مجال التغذية الذاتية للمكاتب ومنشآت الوزارة عبر الطاقة الشمسية، لافتة إلى انه سيتم تعميم التجربة على مختلف مكاتب شؤون العملاء لما لها من اهمية من توفير للكهرباء وتقليل الانبعاثات.



وحول استعدادات الوزارة لمواجهة الطلب على الطاقة خلال الشهر المبارك، قالت ان الوزارة مستعدة لتلبية الطلب وليس هناك اي مشكلة خلال الفترة المقبلة والتي تشمل أشهر مارس وابريل ومايو، الا ان التحديات تظهر في فصل الصيف، داعية المواطنين والمقيمين لاتباع الترشيد. ودعت المواطنين والمقيمين لاتباع سلوك الترشيد واطفاء الاضاءة في الاماكن غير المستغلة وكذلك تخفيض درجة التكييف في الغرف غير المستغلة، لافتة إلى ان الامر يجب ان يتحول إلى ثقافة عامة للحفاظ على خيرات البلد. بدوره، قال الوكيل المساعد لخدمة العملاء م. فلاح المطيري ان افتتاح مكتب العارضية يأتي بعد اعادة ترميمه تحت رعاية وزير الكهرباء والماء، لافتا إلى انه ضمن 10 مكاتب في محافظة الفروانية و55 مكتبا في عموم محافظات الكويت. وأوضح انه المكتب الاول من نوعه كونه يعمل بجزء من طاقته على الطاقة الشمسية المنتجة من الالواح الشمسية على سطح المبنى بنسبة 60%، مؤكدا ان هذا التوجه سينسحب على جميع المكاتب الجديدة والتي سيتم اعادة ترميمها خلال المرحلة المقبلة، اما المكاتب القديمة فسيتم تعميم التجربة عليها بالتتالي، اذ ان هناك 3 مكاتب حاليا بصدد تركيب ألواح لتغذيتها ذاتيا. وحول نسبة التحصيل، قال ان حجم المبالغ التي حصلتها الوزارة منذ بداية السنة المالية في بداية ابريل العام الماضي يبلغ 435 مليون دينار وهي تتجاوز الـ 50% من مديونية الوزارة، لافتا إلى ان الوزارة تعتبر من الاعلى ايرادات في الدولة بفضل ارتفاع نسب التحصيل، مؤكدا انه يتم العمل على تحصيل كل المبالغ المترتبة على العملاء ومنهم الجهات الحكومية.