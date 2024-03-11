

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن تحقيق إنجاز مهم في تعزيز سرعة شبكاتها 5.5G، حيث نجحت من خلال أول تجربة اختبار ناجحة لسرعة 10 جيجابت في الثانية، وذلك باستخدام طيف الاتصالات المتنقلة الدولية 6 GHz (6425-7125 ميجاهرتز)، الأمر الذي يشكل سابقة تاريخية في السوق الكويتية.



وفي بيان لها، أوضحت stc إلى أن النطاق GHz 6 يحظى بأهمية عالمية لأنه معترف به للاستخدام المتنقل في جميع المناطق. وهذا يمهد الطريق لتعزيز قدرة شبكات الهاتف النقال، لاسيما بالنسبة لشبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-Advanced وما بعدها. وقد أجريت التجربة تحت إشراف وبالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA).



ومن خلال التجربة الناجحة لسرعة 10 جيجابت في الثانية، تؤكد stc التزامها بتطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس (5G) وريادة الطريق نحو تجارب الجيل الخامس 5.5G، ما يجسد التزامها بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة في السوق الكويتي. وتماشيا مع رؤية الكويت 2035، يتمثل الهدف الشامل لشركة stc في تمكين العملاء من الاستفادة من الإصدار القادم من الجيل الخامس 5G، وريادة التحول الرقمي للشركات.



وذكرت stc: «يمثل تحقيق 10 جيجابت في الثانية إنجازا كبيرا، مما يمكن stc من تقديم خدمات متميزة تتطلب نطاقا تردديا عاليا للغاية. ويشمل ذلك إثراء تجربة المستخدم في خدمات AR/ VR/ XR بسرعات مضاعفة، وإنشاء شبكات لاسلكية خاصة 5G مصممة خصيصا للمؤسسات والصناعات، وحلول اتصال متقدمة للمركبات الذكية المتصلة بالإنترنت وخوادم البيانات».



ومن خلال بقائها في طليعة التقدم التكنولوجي، تواصل stc الكويت إظهار التزامها الراسخ بتقديم أحدث الحلول التي لا تعزز الاتصال فحسب، بل تعيد تشكيل المشهد الرقمي داخل الكويت وخارجها.