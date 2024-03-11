عقدت جمعية «أبي أتعلم» جمعيتها العمومية الاثنين 4 مارس الجاري، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلين عن وزارة الشؤون لاعتماد التقرير الختامي المالي والإداري.



وقالت رئيسة جمعية أبي أتعلم د.منى بورسلي: تم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين المالي والإداري للعام 2023، إلى جانب الميزانية التقديرية 2024، واعتماد التقرير المالي والإداري، وكذلك اختيار مكتب للتدقيق.



وأوضحت بورسلي أنه تمت تزكية رئيس وأعضاء الجمعية، وهم: د.سلمان عبدالله اللافي، د.منى سليمان بورسلي، د.إيمان غيث المطوع، ود.علي محمد الأنصاري، د.منى حمد بورحمة، د.مها جاسم بورسلي ود.نبال خالد بورسلي. وتقدمت بورسلي بالشكر إلى وزارة الشؤون على دورها الرائد، ووجهت دعوة لمن يرغب من المعلمين والمعلمات التطوع في أعمال وأنشطة جمعية «أبي أتعلم».