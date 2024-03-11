بيروت ـ عامر زين الدين



وجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى رسالة شهر رمضان المبارك، شدد فيها على معاني الشهر الفضيل، وقال «إخواني، أبنائي اللبنانيين، وكما يدعونا رمضان المبارك للانتقال من حال التسويف والإهمال والبعد عن الله إلى حال التقرب من الله والعيش الآمن معه، كذلك فإنه يحثنا للخروج في أوطاننا من حال التعطيل والفساد والفوضى والانهيار إلى حال الإصلاح والصلاح والتزام الدستور وحفظ النظام، ليكون الهدى للناس هدى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لإنقاذ الوطن وبناء مؤسساته وتنظيم مجتمعه المتنوع المتكامل. فلتبادروا يا صانعي القرار الوطني إلى اتخاذ القرار المناسب لملء الفراغ الرئاسي ولإصلاح الخلل المؤسساتي ولمعالجة الواقع الاجتماعي، لتعزيز صمود لبنان في وجه العدوان وتأكيد الوحدة الوطنية التي هي السلاح الأقوى في مواجهة العدو الإسرائيلي، تماما كما يتوحد الصومان المسيحي والإسلامي في مسيرة روحية عبادية متلازمة».



وختم «بوركت يا رمضان الكريم، عسى أن نعيشك صوما عن كل مفطر من طعام أو شراب أو لذة عابرة أو نية سيئة أو قول فاسد أو عمل مشين، ونحياك نهجا روحيا واجتماعيا ووطنيا وإنسانيا راقيا. رمضان مبارك، وإلى فطر سعيد بعونه تعالى».