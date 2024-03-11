

كرّم الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام) بطلي نادي الرياضات البحرية البطلين يوسف العبد الرزاق وفارس رمضان في إمارة موناكو.



وأقام الاتحاد حفلا لتكريم أبطال العالم لموسم 2023 بإمارة موناكو، حيث جرى خلاله تكريم من حصلوا على المراكز الأولى في الترتيب العام للنقاط لمختلف منافسات رياضات المحركات البحرية لموسم 2023.



وتوج البطل يوسف العبد الرزاق بالمركز الأول في «ترتيب النقاط العالمية»، بالإضافة إلى أنه حقق المركز الأول في الترتيب العام لموسم 2023 في رياضة «الدراجات المائية»، في حين حقق البطل فارس رمضان المركز الأول في الترتب العام لموسم 2023 في رياضة «الموتو سيرف».



وقال البطل العالمي العبد الرزاق صاحب الرقم القياسي لـ «أكثر من حقق لقب بطل أبطال العالم في رياضة الدراجات المائية من فئة كبار المحترفين» لـ (كونا) إن هذه الدعوة من الـ (يو اي ام) جاءت بعد تحقيقه المركز الأول بالترتيب العام لموسم 2023 في رياضة الدراجات المائية، ليحقق بذلك لقب «بطل أبطال العالم 2023».



وأشار إلى أن فوزه في اللقب جاء بعد منافسة قوية جمعته مع مجموعة من أبطال دوليين في هذه الرياضة وانتهت بتحقيقه هذا اللقب في الجولة الأخيرة من تلك المنافسات التي أقيمت أواخر شهر نوفمبر الماضي في إندونيسيا.



من جهته، قال البطل العالمي فارس رمضان إن تكريمه في هذا الحفل المقام بإمارة موناكو جاء بعد أن حقق المركز الأول في الترتيب العام لموسم 2023 برياضة «الموتو سيرف»، وذلك بعد أن شارك في جولات هذه البطولة التي بلغ عددها أربع جولات ليحقق بذلك لقب بطل أبطال العالم 2023، كما أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز، موضحا أنه أول كويتي وعربي يحصل عليه.