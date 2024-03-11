

هادي العنزي



سجلت كرة السلة الكويتية إنجازا كبيرا بفوز «أزرق» الشابات بالمركز الأول في البطولة الخليجية لـ «ثلاثيات» كرة السلة بجدارة واستحقاق، وتلا الإنجاز الخليجي فوز مستقبل كرة السلة النسائية الكويتية بالمركز الثالث في البطولة العربية التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط بداية مارس الجاري، لتسجل «شابات» الكويت إنجازا مرموقا يعد بمزيد من الانتصارات الكبيرة لـ «السلة» النسائية في المستقبل المنظور.



وقد شهدت بطولتا الخليج والعرب لـ «ثلاثيات» كرة السلة تألق لاعبة منتخبنا الوطني جيده طارق العيسى (17 عاما)، بعدما قدمت مستويات فنية عالية، وأداء متكاملا دفاعا وهجوما منح «الأزرق» أفضلية كبيرة على العديد من المنتخبات الخليجية والعربية.



«الأنباء» ألتقت جيده العيسى في لقاء قصير عن بداياتها، والإنجاز الخليجي والعربي ومستقبلها المنظور، حيث أبدت سعادتها الغامرة بالفوز بالمركزين الأول والثالث خليجيا وعربيا تواليا، وقالت: «المنافسات الخليجية كانت جيدة بدرجة كبيرة ولم تكن سهلة، لقد تحضرنا جيدا قبل انطلاق البطولة، وعملنا بجد واجتهاد كبيرين، وبفضل الإعداد الممتاز والتركيز الكبير تمكنا من فرض إيقاعنا على جميع المباريات، وبسطنا أفضلية مريحة لنفوز باللقب بجدارة، ولعل ما زاد من الفرحة أنه لم يسبق لنا الفوز بلقب أي بطولة سابقة، مما جعلنا نشعر بمزيد من الاعتزاز والفخر».



وعن الفوارق الفنية بين البطولتين العربية والخليجية، ذكرت جيده أن منافسات البطولة العربية جاءت أكثر تنافسية، خاصة من قبل منتخبات مصر والجزائر والعراق، مضيفة أن المنتخب المصري صاحب المركز الأول كان متطورا فنيا كثيرا عن المنتخبات المشاركة، وتمتاز لاعباته بالطول الفارع والمهارة الفنية العالية، فيما كانت مبارياتنا مع العراق والجزائر متقاربة بدرجة كبيرة، وآمل تحقيق مزيد من الإنجازات مع المنتخب والنادي في المواسم المقبلة.



وأشارت جيده إلى أن بداياتها كانت مبكرة مع كرة السلة، بفضل الرعاية الكبيرة من والدها لاعب نادي كاظمة والمنتخب السابق والمدرب طارق العيسى، ووالدتها لاعبة كرة السلة السابقة، موضحة: «بدأت اللعب بشكل منتظم في الخامسة من عمري تقريبا، وقد اشتركت في العديد من البرامج التدريبية الصيفية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تشمل معسكرات تدريبية تسهم بتطوير اللاعبين واللاعبات، عبر حصص تدريبية مكثفة، ومباريات عديدة مع مستويات متقدمة، مما ساهم بتطوري بشكل لافت، بالإضافة إلى تدربي مع فريق كرة السلة بنادي الفتاة والمنتخب، مما كان له أبرز الأثر فيما وصلت إليه من أداء فني، وآمل مواصلة مسيرتي في كرة السلة».