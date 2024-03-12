القطان: AIU تصب تركيزها على تطوير الأبحاث بما يتناسب مع رؤية «كويت جديدة 2035»



آلاء خليفة



وقّعت الجامعة الأمريكية الدولية اتفاقية تعاون مشترك في المجال البحثي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك بهدف تعزيز أواصر وأطر التعاون المشترك في مجال الأبحاث التي تعود بالفائدة على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وعلى المجتمع ككل.



وقد وقع الاتفاقية من جانب الجامعة الأمريكية الدولية عضو مجلس الأمناء د.نائل العوضي، ومن جانب معهد الكويت للأبحاث العلمية مديره العام بالتكليف د.مشعان العتيبي بحضور نائب رئيس الجامعة الأمريكية الدولية للأبحاث د.محمد القطان ومدير إدارة الشؤون العامة والإدارية بالجامعة الأمريكية الدولية بدر الناصر وعدد من قيادات المعهد.



وأوضح عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) د.نائل العوضي، أن توقيع الجامعة لاتفاقية تعاون بحثي مشتركا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يعد أمرا جيدا للغاية وسيحقق نتائج مثمرة لاسميا ان المعهد يعتبر أحد صروح البحث العلمي في دولة الكويت.



وأشار العوضي إلى ان الجامعة تسعى دوما لتحقيق التقدم والتطور في كل المجالات ومن ضمنها بالتأكيد المجال البحثي، مؤكدا ان توقيع الاتفاقية مع المعهد سيسهم في الاستفادة من خبرة المعهد في مجال الأبحاث من خلال استخدام مراكز البحث العلمي التي يملكها المعهد.



وتابع العوضي ان الجامعة الأمريكية الدولية تتطلع دوما إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة في الكويت بما يحقق التطور المنشود، وبما ينعكس بآثاره الإيجابية على دولة الكويت والمواطن الكويتي.



وأشار العوضي إلى انه سيتم تشكيل فريق متخصص لتفعيل بنود الاتفاقية وان ترى النور على أرض الواقع.



بدوره، قال نائب رئيس الجامعة الأمريكية الدولية للأبحاث د.محمد القطان ان الجامعة دخلت في منحنى الأبحاث العلمية للمشاركة في رؤية الكويت 2035 بما يتناسب مع الأبحاث، لافتا إلى أن الجامعة لديها هدف يتمحور حول الدخول في الأبحاث العلمية المتعمقة بما يسهم في تطوير وتقدم دولة الكويت وبما يخدم رؤية الحكومة بشكل عام المتجهة نحو التطوير.



وذكر القطان ان الجامعة الأمريكية الدولية على قناعة تامة بأن الأبحاث العلمية هي «رقم واحد» في البلد، موضحا أن هذه الاتفاقية تعد الأولى التي توقعها الجامعة بخصوص الأبحاث داخل دولة الكويت مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي يعد أعرق جهة بحثية في الكويت، ويعتبر الجهة الأساسية التي تقوم بتوجيه الأبحاث.



وأفاد القطان بأن الجامعة ستركز الفترة المقبلة على تفعيل بنود الاتفاقية، موضحا أن الجامعة كذلك ستقوم بعمل أبحاث مشتركة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.



من جانبه، أعرب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف د.مشعان العتيبي: ان من دواعي الفخر توقيع مثل تلك الاتفاقيات مع الجامعات التي تتشابه مجالاتها مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، موضحا ان التعاون الثنائي بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والجامعات سواء الحكومية او الخاصة سيكون له مردود إيجابي فيما يخص بناء القدرات لكلا الطرفين.



وذكر العتيبي ان معهد الكويت للأبحاث العلمي لديه الكثير من المرافق البحثية ولديه تاريخ بحثي وإمكانيات بحثية كبيرة، كما ان الجامعة الأمريكية الدولية تمتلك العديد من الخبرات العلمية والأكاديمية المتخصصة، مشيرا إلى ان التعاون الثنائي سيحقق بالتأكيد الصالح العام لجميع الأطراف.