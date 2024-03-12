في إطار الحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة في البلاد، وعلى صحة وسلامة المرضى، أصدر وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي قرارا وزاريا يقضي بإلزام أطباء الأطفال وممرضي أقسام العناية المركزة للأطفال الخدج، بالحصول على شهادة الدورة التدريبية لدعم الحياة المتقدم (الإنعاش القلبي الرئوي PALS)، وذلك من مراكز التدريب المعتمدة، من جمعية القلب الأمريكية AHA، والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة ASHI، وذلك عند التعيين والترقية.



ويأتي القرار الوزاري في إطار الحرص على رفع كفاءة الطاقم الطبي، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى الأطفال، استنادا إلى ما تضمنته خطة عمل الحكومة من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأفضل معايير الجودة المطلوبة.



وجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي عطفا على القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2024 والذي يشترط حصول جميع الأطباء البشريين والأسنان، والخدمات الصيدلانية، والخدمات الطبية المساعدة بكافة مستوياتهم الفنية من العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والعاملين في القطاع الطبي الأهلي، على الدورات التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي، من مراكز التدريب المعتمدة، من جمعية القلب الأميركية AHA، والمعهد الأميركي للسلامة والصحة ASHI وذلك عند التعيين والترقية.