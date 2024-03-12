استقبل بنك بوبيان شهر رمضان المبارك 2024 ببرنامج حافل من المبادرات والمساهمات الاجتماعية المتنوعة التي تستهدف التواصل اليومي مع مختلف شرائح وفئات المجتمع، بما يعزز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة كونها أحد أهم المحركات الأساسية في استراتيجية بوبيان.



ويحفل برنامج هذا العام بسلسلة متنوعة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ترسخ مكانة بوبيان ودوره الريادي كونه البنك الأقرب إلى عملائه بمختلف شرائحهم سعيا لتقديم نموذجا يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة كونه يعد فرصة سنوية لترك بصمة مجتمعية مميزة وهادفة إلى تعميق معنى العطاء والتطوع.



٭ خطوات بوبيان: على مدار 10 سنوات، تستمر حملة «خطوات بوبيان» لاستكمال رسالتها التشجيعية للمواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي من خلال تطبيق Boubyan Steps، ليسهل على المشاركين في الحملة ممارسة رياضة المشي والحركة في أي وقت وأي مكان، ليتبرع بوبيان مقابل كل كيلومتر مشي بدينار لصالح استكمال عمليات «نور بوبيان».



أما لمحبي ممارسة الرياضة أثناء الصوم في الأماكن الخارجية، فتتواجد حملة «خطوات بوبيان» هذا العام في حديقة الشهيد من السبت إلى الخميس، الساعة 2:30 عصرا حتى 5:30 مساء.



٭ «رتل مع بوبيان»: خلال الشهر الفضيل أطلق بنك بوبيان مسابقته السنوية للقرآن الكريم في نسختها العاشرة «رتل مع بوبيان» ليسطر معها 10 سنوات من النجاح والتميز الديني وترسيخ المعاني الكريمة لكتاب الله عز وجل والالتزام بقراءة القرآن الكريم وعدم هجره، تأكيدا لقوله سبحانه وتعالى (ورتل القرآن ترتيلا).



وستنطلق فعاليات المسابقة هذا العام في الاسبوع الثاني من الشهر الفضيل في مسجد الدولة الكبير، لتشهد الفعاليات مشاركة حوالي 1000 مشارك من الذكور والإناث لتكون الفائدة أعم وأكبر، ويصل عدد الشرائح المشاركة إلى 10، مما يدل على زيادة حجم التعلق بالقرآن الكريم لدى مختلف شرائح العملاء.



٭ «نقصة بوبيان»: وتستمر مبادرة «نقصة بوبيان» هذا العام بمشاركة عدد من مشاهير الطهاة الكويتيين لإعداد ما يزيد على 500 وجبة إفطار وتوزيعها يوميا على مرتادي ساحة «مسجد الدولة الكبير» وذلك بالتعاون مع مجموعة من موظفي البنك من المتطوعين الحريصين على تقديم المساعدة في شهر الخير.



٭ الشراكة مع المسجد الكبير: يستمر بنك بوبيان في شراكته المميزة مع «مسجد الدولة الكبير» والتي تأتي لتعزيز روح التعاون وتوثيق الهوية الإسلامية من خلال استضافة غالبية فعاليات برنامج البنك للشهر الفضيل وإقامتها بالمسجد مثل مسابقة «رتل مع بوبيان» للقرآن الكريم وتكريم فائزيها، ومبادرة «نقصة بوبيان وإطار صائم».



٭ فريق بوبيان التطوعي: سعيا منه إلى تأصيل العمل التطوعي بين موظفيه ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، شكل بنك بوبيان فريقه التطوعي المكون من مجموعة من موظفيه من الشباب والفتيات من مختلف الإدارات للمشاركة في مبادراته خلال الشهر الفضيل، معربا عن جاهزية وحماسية الفريق للقيام بواجباته تجاه المجتمع وتنفيذ مختلف المبادرات اليومية حسب الخطة الموضوعة.



٭ تحدي الدقيقة: في سياق إثراء حصيلة معلومات عملائه الدينية، أطلق بوبيان «تحدي الدقيقة» وإتاحة المشاركة عن طريق المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان يوميا، ليجيب العميل على 5 أسئلة إجابة صحيحة خلال دقيقة واحدة فقط في أي وقت من دخوله للتطبيق خلال اليوم، ومن ثم يؤهل للدخول في سحب ويكون ضمن 30 رابحا يوميا بمبلغ 20 دينارا طوال شهر رمضان، كما خصص بوبيان جائزة بقيمة 100 دينار لـ 20 من عملائه من المشاركين يوميا.



وهناك الكثير من المساهمات الاجتماعية لبنك بوبيان هذا العام والتي تحث على ترسيخ العمل التطوعي وثقافته طوال الشهر الفضيل، مثل مبادرة «نعمتي» لتوزيع ماجلة رمضان على الأسر المتعففة طوال الشهر الفضيل بالتعاون مع مبادرة نعمتي، ومبادرة جديدة مع المبادر بوجراح للتشجيع على التغيير الإيجابي، يقدم بنك بوبيان خلالها جوائز فورية طوال شهر الفضيل لكل من يستطيع ترك بصمته والتغيير في منطقة محددة من مناطق الكويت وايضا برنامج خاص لخدمة وضيافة المصلين طوال الشهر الفضيل في مختلف المساجد.