عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان نشرة عامة بشأن فحص الشهادات الدراسية لكل الموظفين المواطنين والمقيمين بالوزارة.



وحثت الحمدان، من خلال النشرة، جميع العاملين بوزارة التربية، والذين يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة ممن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1/1/2000 حتى تاريخه، على الدخول على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط الرابط الإلكتروني IDS:/https://testeservices.moe.edu.kw/app/ وتحميل صور ضوئية من المؤهل العلمي والمعادلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.



وبينت خطوات رفع المستندات المطلوبة عن طريق ايقونة خدمات وزارة التربية الإلكترونية ـ شهاداتي الدراسية ـ إضافة الشهادات الدراسية ـ أسئلة عن الشهادات الدراسية ـ اختيار المرفق المراد تحميله بصيغة PDF. ودعت جميع منتسبي وزارة التربية إلى الالتزام بتوفير المطلوب تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية وتلافيا لتحمل المسؤولية في أي إجراءات قد تتخذها الجهات المعنية بطلب المؤهل.‫