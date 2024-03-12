قال سفيرنا لدى الأردن حمد المري إن العلاقات الكويتية - الأردنية علاقة أخوية وطيدة وتحظى برعاية واهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين.



وقال السفير المري لـ «كونا» عقب لقائه مع الأمير الحسن بن طلال ان المباحثات الثنائية تركزت على تعزيز العلاقات بين الكويت والأردن وسبل تطويرها في مختلف المجالات.



وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في قطاع غزة وما يشهده القطاع من اعتداءات وانتهاكات جسيمة على الشعب الفلسطيني.



وأكد السفير المري أن تلك اللقاءات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والذي تربطهما علاقات مشتركة تاريخية وعميقة.