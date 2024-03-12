بينت مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية إيمان صالح أن الهيئة بدأت بتنفيذ القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والمتضمن منع إنتاج واستيراد أي منتج غذائي يحتوي على المضاف الغذائي ثنائي أكسيد التيتانيوم E171 والسماح بتداول المنتجات التي تحتوي على المضاف الغذائي والتي تم إنتاجها قبل تاريخ تطبيق مضمون هذا القرار إلى أن تنتهي مدة صلاحيتها.



وقالت صالح في تصريح لموقع «أثر»: ثنائي أكسيد التيتانيوم E171، هو عبارة عن مضاف غذائي يستخدم كملون يعطي اللون الأبيض لبعض المنتجات وأهمها العلكة والملبس والسكاكر كما يستخدم في مساحيق المرطبات الصنعية (العصائر) بهدف إعطاء ضبابية للسوائل، مضيفة: تم منع المادة حاليا لأنها وضعت قيد الدراسة ولم يثبت حتى الآن أنها غير آمنة ولكن كونها دخلت للدراسة هذا يعني أن هناك شكوكا أنها غير آمنة، لهذا السبب وبناء على المواصفات العالمية منع إنتاجها ريثما تنتهي الدراسة.



وفيما إذا كانت هناك حالات مرضية تم تسجيلها من خلال تناول هذه المادة، قالت صالح: لا يوجد أي حالات إطلاقا، إنما الفكرة بدأت بدول العالم من خلال دراسة المضافات الغذائية من قبل لجان عالمية وهي لجنة «الجك فا» التابعة لمنظمة الأغذية والصحة العالمية ولجنة «الإف سا» التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تختص بسلامة الغذاء، هذه اللجان العالمية مسؤولة عن دراسة المضافات الغذائية”.



وأكدت أن دراسة المضافات الغذائية لا تتم في كل البلاد نظرا لأن الدراسة تحتاج لوقت طويل وتاليا هي مكلفة جدا وتطبيقها يتم على أجيال مختلفة من الحيوانات، ولذلك قامت دول العالم بتشكيل لجان للدراسة ونتائجها تطبقها كل بلدان العالم، مضيفة: اللجان هي التي أعلنت أن هناك شكوكا بشأن هذه المادة ونعتبرها غير آمنة ولن نسمح ببيعها أو إنتاجها حتى يثبت العكس.