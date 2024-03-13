الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بدأ المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول بارتولومي ماركيز لوبيز في جمع المعلومات عن منتخبنا الوطني «الأزرق» قبل المواجهة المرتقبة بينهما الخميس 21 الجاري بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك في ثالث جولات المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، وتضم المجموعة أيضا منتخبي الهند وأفغانستان.



ومن المقرر أن يعتمد لوبيز أمام «الأزرق»، على تشكيلة «العنابي» التي توجهت بلقب كأس آسيا قطر 2023 الأخيرة، فيما خرج ثنائي السد الحارس مشعل برشم، وبيدرو ميغيل من حسابات الجهاز الفني بداعي الإصابة.



وفي الدوري القطري، واصل الغرافة مطاردته للسد على صدارة البطولة، عقب فوزه على معيذر 2-0، ضمن مباريات الجولة الـ 17.



سجل هدفي الغرافة، الثنائي المحترف البرازيلي ليانكو فوجنوفيتش، والجزائري ياسين براهيمي في الدقيقتين 63 و74، وبذلك رفع الغرافة رصيده إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن السد المتصدر برصيد 37 نقطة، فيما توقف رصيد معيذر عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، والذي مني بهزيمته التاسعة هذا الموسم.



وفي مباراة أخرى، تمكن الشمال من الفوز على المرخية بنتيجة 2-0.



سجل هدفي الشمال كل من فيصل محمد ازادي وريكاردو غوميز في الدقيقتين 68 و84، ليصعد الفريق إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة، في حين بقي المرخية، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه تميم المهيزع في الدقيقة 45+4، في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 8 نقاط، بعد تلقيه خسارته الثانية عشرة هذا الموسم.