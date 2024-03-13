يغيب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مان سيتي بطل إنجلترا عن القمة المرتقبة امام ارسنال في الدوري الانجليزي لكرة القدم نهاية الشهر الجاري، بسبب اصابة في الفخذ مما سيبعده عن الملاعب قرابة الشهر.



وتعرض الحارس البرازيلي للإصابة أثناء هجمة حصل فيها ليفربول على ركلة جزاء في مباراة القمة التي انتهت بالتعادل 1-1 الأحد.



وبقي إيدرسون على ارض الملعب خلال تنفيذ ركلة جزاء انبرى لها الارجنتيني ألكسيس ماك أليستر بنجاح، معادلا النتيجة بعد هدف جون ستونز الافتتاحي، لكن المدرب الإسباني بيب غوارديولا عاد واستبدله بالألماني شتيفان أورتيغا.



ويتصدر أرسنال ترتيب «البريمييرليغ» بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن «السيتي» الثالث.



ويحل «المدفعجية» ضيفا في ملعب الاتحاد في 31 الشهر الجاري في مباراة أخرى ذات أهمية كبيرة.



كذلك سيكون إيدرسون خارج قائمة فريقه في مواجهة نيوكاسل ضمن الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا السبت المقبل، إضافة إلى المباراتين الدوليتين الوديتين لمنتخب بلاده امام إنجلترا واسبانيا.



وقال أورتيغا «لقد حان وقتي مع اصابة إيدي. كنت جاهزا كما اكون دائما».



وأضاف «كانت لحظة مميزة ان ادخل في هذه المباراة الكبيرة والعالم بأسره يشاهد. كان شعورا جميلا».



وأردف «استمتعت بكل ثانية. لا شيء جديدا بما حصل، كنت مستعدا وجاهزا».