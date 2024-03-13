

حافظ سعر بيتكوين على مستوياته غير المسبوقة والتاريخية فوق 72 ألف دولار خلال تعاملات الأمس، ولم تظهر أي علامة على فقدان العملة المشفرة زخم الصعود، حيث ارتفعت عملة بيتكوين في تعاملات الأمس، والتي اطلعت عليه «العربية Business»، بنسبة 8.4% في آخر 24 ساعة إلى 72274 دولارا.



وحصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم على دعم من تدفقات نقدية إلى صناديق جديدة خاصة ببيتكوين متداولة في السوق الفورية، ودعمتها أيضا الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا، ويدعم الارتفاعات المتواصلة في سعر بيتكوين دخول أموال وفورة طلب كبيرة.



وأظهر تقرير لشركة «CoinShares» أن التدفقات الداخلة لأصول العملات المشفرة ارتفعت إلى مستوى قياسي هذا العام مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذه العملات، وبحسب التقرير، فإن مبلغ نحو 10.3 مليارات دولار تدفق إلى أصول العملات المشفرة منذ بداية هذا العام وهو رقم يقترب من إجمالي تدفقات عام 2021 بأكمله والتي بلغت 10.6 مليارات دولار.